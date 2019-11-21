مصر | حبس 5 متهمين بالانضمام للإرهابية بالشرقية 15 يوما (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 5 متهمين بالانضمام للإرهابية بالشرقية 15 يوما (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس 5 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور،

وهم:-

1. رضا أحمد إسماعيل سلامة

2. محمد حسن عبدالله سليمان

3. عبدالوهاب عبدالله سليمان

4. عبدالشافى شحاته محمد

5. عبدالسلام محمد أحمد عامر

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.