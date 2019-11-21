مصر | "الخليج 365" تنفرد بحيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف نشر كتاب يحمل لفظ خارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنفرد بحيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف نشر كتاب يحمل لفظ خارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص بوقف نشر كتاب يحمل لفظ خارج.

وجاء في الحيثيات أن الدكتور سمير صبري المحامي أقام دعوى مستعجلة ضد وزير الثقافة، والممثل القانوني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والسيد فتحي المزين، الممثل القانوني لدار نشر الكتاب؛ لوقف طبع ونشر ومصادرة ما تم نشره من الكتاب المعنون "ولاد المرة"، وعدم عرضه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2019، وعدم طرحه في الأسواق، تأسيسًا على كون هذا الكتاب بعيدًا عن أخلاقيات الشعب المصري، وعن الرسالة الثقافية للمعرض، واحتوائه على أفكار تهدم المجتمع، لا يريدون سوى تحقيق الربح من وراء مثل تلك الأفكار من إغراء للمراهقين، وتحطيم قواعد الأخلاق، فهو توجيهٌ صريح للرذيلة.

وأضافت الحيثيات، أن طلبات المدَّعي وإن كانت في ظاهرها طلبًا وقتيًّا إلا أنها تستلزم من المحكمة بحثًا موضوعيًّا متعمقًا لا عرضيًا، وأنه من المحتم على المحكمة قانونًا أن تتحسس ظاهر الأوراق دون الخوض فيما يمس أصل الحق فيها، وأن تكون الأوراق منبأة ظاهريًا عن أحقّية المدَّعي بطلباته دون المساس بأصل الحق.

وتابعت الحيثيات، أن طلبات المدَّعي تتطلب من المحكمة إجراء بحث موضوعي متعمق باستخدام طرف الإثبات المختلفة، والتي يمتنع على المحكمة القيام بها، لمساس ذلك بأصل الحق في الدعوى، ولاختصاص محكمة الموضوع دون القضاء المستعجل، الأمر الذي تكون معه شرائط اختصاص هذه المحكمة غير متوافرة بأوراق الدعوى، وعليه تقضي المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى.