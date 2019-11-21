مصر | "رموا شطة في وشهم".. كشف ملابسات سرقة فندق شهير بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رموا شطة في وشهم".. كشف ملابسات سرقة فندق شهير بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات سرقة فندق شهير بمنطقة الدقي، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان ورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الدقي، بتلقيه بلاغًا من مدير خزينة فندق سفير بالدقي، سائق تابع لذات الفندق، بأنهما حال نقلهما مبالغ مالية من الفندق إلى أحد البنوك وعند تقاطع شارع وزارة الزراعة مع شارع نوال فوجئا بشخصين رشوا بودرة شطة في وجههما وخطفا حقيبة بها 230 ألف جنيه و10 آلاف دولار وفرا هاربين مستقلين تاكسي.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، كلف العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المبلغ الثاني، و"ي. م"، 44 سنة، سايس عند الفندق، و"ا. م"، 38 سنة، سائق السيارة التاكسي، و"ن.ص" 35 سنة، عاطل، و"م. ف" 39 سنة، عاطل.