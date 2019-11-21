مصر | حكاية "فتاة الشروق".. اغتصبها والدها وشقيقها لمدة 9 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية "فتاة الشروق".. اغتصبها والدها وشقيقها لمدة 9 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بعرض الفتاة ضحية الاغتصاب على يد والدها وشقيقها والتي تبلغ من العمر (24 سنة) على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاعتداء من عدمه وكيفية حدوثه وتوقيت ذلك، خاصة وأنَّ الضحية أكّدت في التحقيقات أنَّها تعرضت للاعتداء على مدار 9 سنوات دون رضاها.

وكشف بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالقاهرة تفاصيل مروعة، لواحدة من جرائم زنا المحارم، بعدما تبين تعرض فتاة للاعتداء الجنسي على مدار 9 سنوات كاملة من والدها وشقيقها بعد احتجازها مكبّلة في إحدى غرف مسكنهم بمنطقة الشروق بالقاهرة.

والفتاة تدعى "نادية.ع" (24 سنة) عقب نجاحها في الهرب تضمن اتهامها والدها "عثمان.ح" (55 سنة - خفير) وشقيقها "محمود" (22 سنة) بمداومة الاعتداء الجنسي الكامل عليها لمدة 9 سنوات منذ كانت في سن الخامسة عشرة، وهو السن الذي توفت فيه والدتها حيث بدأ الاعتداء من جانب والدها، وعندما اشتكت لشقيقها اعتدى عليها هو الآخر، لتشهد السنوات اللاحقة وعلى مدار 9 سنوات كاملة تبادل هتك عرضها.