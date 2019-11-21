مصر | حبس المتهم بمقتل شابين دهسا أمام دار القضاء العالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس المتهم بمقتل شابين دهسا أمام دار القضاء العالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بالأزبكية، بحبس الشاب المتسبب في حادث سير أمام دار القضاء العالي 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ لشابين وإصابة آخر، وصرحت بدفن المتوفين، بعد ورود تقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان العميد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغًا بحدوث تصادم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صعود سيارة "ملاكي" أعلى الرصيف واصطدامها بعدد من المواطنين، وأنَّ السائق كان يسير بسرعة جنونية ما تسبب في الحادث، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى المستشفي والقبض على المتسبب في الحادث.

