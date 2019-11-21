مصر | كشف ملابسات سرقة شركة استثمارية في النزهة.. و"عامل سابق" لغز الجريمة

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وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوه من وحدةمباحث وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا ًلسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخل خزينة مكتبه تمكن من اصطناع نسخه من مفاتيح الشركة والخزينه إبان عمله بها فخطط لسرقتها، وفي سبيل ذلك تمكن من الدخول الشركة ليلًا وفتح الخزينة وسرقة المبلغ المالي المشار إليه ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط مبلغ 26 ألف جنيه، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.
وباستدعاء المجني عليه تعرف علي المتهم، واتهمه بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.