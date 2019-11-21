شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أولى رحلات «العمرة» 25 نوفمبر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، اعتبارًا من 25 نوفمبر الجاري، في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة، والتي تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.

وقال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية والمتحدث الرسمي باسم البوابة، الخميس، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة العام الحالي والبالغ عددها 1833شركة ستبدأ في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على البوابة من اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي 1441.

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وأشار «إبراهيم» إلى أنه تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة والتي تتمثل في قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حيث تمنح وزارة السياحة الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

وأوضح أنه من خلال التطبيق التليفوني «استغاثة» SOS المتصل بالبوابة يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التي يتعرض لها المعتمر في أسرع وقت.

يٌذكر أن وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة قد أعلنت عن بوابة العمرة المصرية في يوليو الماضي، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث صدر قرار بإنشائها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنة 2019، وذلك من منطلق حرص الدولة على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة.