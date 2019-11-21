شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يصدر تعليمات مشددة لمحاربة التنمر في المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بالتنبيه على جميع المدارس بضرورة الحفاظ على الطلاب ومحاربة كافة ظواهر التنمر التي قد يتعرضون لها.

وشدد «شوقى»، في بيان، الخميس، على أن الوزارة لن تتوانى في محاربة «ظاهرة التنمر» بين طلاب المدارس والعمل على القضاء على هذه الظاهرة، حيث إنها تشكل خطورة على أبنائنا في المدارس.

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وشدد الوزير على جميع المدارس بمكافحة جميع أشكال التنمر والسخرية والاستهزاء والتمييز والعنف بين الطلاب وبعضهم وبين المعلمين والطلاب، والتنبيه على مديري المدارس بتحديد أماكن لاستقبال أولياء الامور داخل حرم المبنى المدرسي وفي أوقات محددة ومعلنة للجميع.

وجرى التشديد على ضرورة عقد لقاءات دورية يتم من خلالها الاستماع إلى مقترحات ورؤى أولياء الأمور والمعلمين والطلاب والعمل على وضع حلول مناسبة للعقبات التي قد تطرأ خلال فترة سير اليوم الدراسي.

وأكد الوزير ضرورة غرس قيم الانتماء والمواطنة والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية بشكل دوري.

كانت وزارة التربية والتعليم أطلقت حملة بعنوان «أنا ضد التنمر»، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف» والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمحاربة ظاهرة التنمر بين طلاب المدارس.