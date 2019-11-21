شكرا لقرائتكم خبر عن «غرف عزل وفصول معقمة».. إجراءات للوقاية من الالتهاب السحائي في مدارس القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت إدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع المدارس بضرورة ضمان تفادي إصابة الطلاب بالامراض الناتجة عن تغيير الفصول المناخية مثل «الالتهاب السحائي».

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في خطاب رسمي مرسل لجميع المدارس، الخميس، على ضرورة تجهيز غرف عزل بكل مدرسة، وتعقيم الفصول، والتأكد من نظافتها وتهويتها.

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وشدد الخطاب على مديري المدارس بضرورة دعوة ذوي الخبرة في المجال الصحي بالتنسيق مع الصحة المدرسية لعمل ندوات صحية تثقيفية بالمدارس التابعة، ونشر الوعي الصحي بين الطلبة من خلال الإذاعة المدرسية والنشرات الخاصة بالتوعية.

وأكد الخطاب ضرورة موافاة إدارة الأزمات والكوارث بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بكافة الحالات المصابة والإجراءات التي اتخذت لمعالجتها والوقاية مع ذكر الاسم والصف الدراسي.

وناشدت المديرية ضرورة الابلاغ الفورى عن أي حالة إصابة بمرض الالتهاب السحائى، وهو أحد الأمراض التي تصيب الاغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، وظهور أعراض تتمثل في: صعوبة التركيز، وتيبس الرقبة، والصداع مصحوبا بالغثيان والقئ والنعاس، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وحساسية للضوء، وشددت على أنه عند ظهور هذه الاعراض على أي طالب في أي مدرسة يجب عزله فورا ونقله للمستشفى بعد استدعاء ولي الأمر، وذلك لتجنب العدوى وانتشارها.