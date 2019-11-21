شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العالمي للفتوى ينشر أبرز 10 إحصاءات حول قضايا الطفل الإفتائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، أبرز (10) إحصاءات حول قضايا الطفل الإفتائية عالميًّا، وكيف ترى التنظيمات الإرهابية هؤلاء الصغار في خطابهم الإفتائي وكيف توظف الفتوى في تجنيد الأطفال لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

وأوضح المؤشر أن فتاوى الطفل تُشكّل (4%) من إجمالي الفتاوى المرصودة عالميًّا، و(10%) من جملة فتاوى التنظيمات الإرهابية، وأن (47%) من فتاوى الطفل المتداولة عالميًّا تدور حول العبادات، مثل أحكام صيام الأطفال واصطحابهم إلى المساجد.. إلخ، و(22%) من فتاوى الطفل تحذر من الألعاب الإلكترونية العنيفة مثل: الحوت الأزرق والبوكيمون وبابجي وغيرها.

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وأشار المؤشر إلى أن الحكم الشرعي «حرام» يسيطر على (80%) من الفتاوى الصادرة حول ظاهرة «تنمر الأطفال»، بينما يدور (80%) من فتاوى الطفل في خطاب التنظيمات الإرهابية حول «جهاد الصغار».

وحول الفتاوى الطبية الخاصة بالطفل جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة (15%) من إجمالي الفتاوى الطبية عامة، فيما ترى التنظيمات الإرهابية أن الأطفال يمثلون مستقبلها والاحتياطي الاستراتيجي لها بنسبة (100%)، ويحث الخطاب الإفتائي لـ«داعش» على تجنيد الأطفال بنسبة (75%)، و«القاعدة» بنسبة (25%).

وأكد المؤشر أن (50%) من عمليات تجنيد الأطفال في التنظيمات الإرهابية تستهدف استغلالهم لتنفيذ فعلي للعمليات الإرهابية، و(25%) تستهدف جمع المعلومات ونقل الأموال والأسلحة، وتمثل الأطفال (66%) من روافد التنظيمات الإرهابية من أبناء مقاتلي التنظيم، و(24%) من الاختطاف والأسر، و(10%) من الخداع والاستقطاب.