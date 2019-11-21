شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فائق يستقبل وفد مؤسسة حقوق الإنسان للتنمية في الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفد مؤسسة حقوق الإنسان للتنمية في جمهورية الصين الشعبية الذي يزور مصر حالياً. Advertisements ورحب «فائق» بالوفد الصينى، مؤكدًا العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وشرح دور وأهداف وأنشطة المجلس فيما يتعلق بتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر. بدوره، عرض الوفد الصينى لحجم التقدم والتطور الحاصل في الصين، وتطرق للوضع في هونج كونج والمحاولات الخارجية للتدخل في الاحتجاجات الأخيرة. وأعرب الوفد عن أمله في التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضايا تعزيز حقوق الإنسان والتنمية، ووجه الدعوة لـ«فائق» لحضور مؤتمر تنظمه المؤسسة الصينية، 10 ديسمبر، في مدينة شنغاهاى.

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