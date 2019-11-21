شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: امتحانات «الأول والثاني الثانوي» غير المضافة للمجموع تتم على مستوى المدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب في نظام التقييم الجديد لطلاب الثانوية العامة «الصفين الأول والثاني الثانوي» يتم أداؤها على مستوى المدرسة، وتوضع امتحاناتها من خلال المدرسة وتوجيه المواد في الإدارات التعليمية حسب ظروف كل إدارة ومديرية على غرار ما كان يتم في السنوات الماضية.

وخاطبت الوزارة في بيان، الخميس، المديريات التعليمية ليتم تصحيح كراسات الإجابة بهذه المواد داخل كنترول المدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بضرورة التنبيه على واضعى امتحانات الترم الاول لصفوف النقل في المديريات والإدارات التعليمية بالتزامهم بمواصفات الأسئلة والورقة الامتحانية، على أن تكون الأسئلة لقياس الفهم وجزء مقالى ومن المنهج الدراسى

وتحدد كل مديرية موعد امتحان الترم لصفوف النقل بعد العودة للمحافظ مع التزامهم بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى.

ويؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان المواد لا تضاف للمجموع في مواد «التربية الدينية والتربية المهنية والتربية الوطنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمواطنة وحقوق الإنسان وتكنولوجيا الصناعة والزراعة وإدارة الأعمال والمشروعات» ويختار الطالب منها الطالب مادة واحدة ويمتحن فيها الطالب عملي وتحريري ولا تضاف للمجموع الكلى وفقا للقرار الوزاري المنظم للدراسة والتقييم في الصف الثانوية المعدلة.