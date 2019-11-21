شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: نستثمر في أطفال مصر لبناء أجيال على قدر كبير من العلم والمعرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمى لحقوق الطفل والذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، أمر مهم وهذه الاتفاقيات لعبت دورًا كبيرًا في تحسين حياة الأطفال وفتح آفاق جديدة لهم حول العالم.

وأكدت الوزارة، عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»: «فى الاحتفال بيوم الطفل العالمى نسعى جاهدين للاستثمار في أطفال مصر لبناء أجيال على قدر كبير من العلم والمعرفة».

وأضافت أنها وضعت خطة لرفع نسبة الاتاحة في الصفوف الأولى ورياض الأطفال لاستيعاب الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس الرسمية الحكومية، كما عملت الوزارة على توفير بيئة تعليمية متميزة خلال الفترة الماضية، وإدخال التكنولوجيا في التعلم لحصول جميع الأطفال على تعليم متميز بما يتناسب مع نصوص الدستور المصرى واتفاقيات حقوق الطفل العالمية.