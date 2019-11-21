شكرا لقرائتكم خبر عن خلال جولته بأسوان.. نقيب الزراعيين يطالب بزيادة الدعم الحكومي لصندوق المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، حجر الأساس للمبني الجديد للزراعيين بنادي ادفو الزراعي بمحافظة أسوان لتطوير الخدمات المقدمة للمهندسين الزراعيين بالمحافظة لاستخدامه كمركز تجاري وطبي ومجمع خدمات. فيما أكد الزراعيون بمحافظات أسوان وقنا والأقصر دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال «خليفة»، في كلمته خلال مؤتمر شعبي، إن الزراعيين يؤدون دورهم في بناء الجمهورية الثالثة التي بدأت في 30 يونيو 2013 والتي يقودها الرئيس السيسي وأطلق خلالها حزمة من المشروعات الزراعية القومية والتي يجني الشعب المصري ثمارها من حيث توفر وديمومة السلع الغذائية والبعد الاجتماعي لهذه المشروعات وتوفير فرص العمل للشباب.

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وأضاف أن دعم الزراعيين لسياسات الرئيس السيسي «لا محدود» ومشروعاته القومية وفرت الآلاف من فرص العمل، كما أن المهندسين الزراعيين على مدى تاريخهم ظلوا أوفياء لبلدهم ومهنتهم وإخلاصهم في عملهم، مشيدا بـ«الدور الوطني للمهندسين الزراعيين في زياده الانتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي ودوره المجتمعي الهام في خدمه المجتمع، حيث يؤدون عملهم بالحقول جنبا إلى جنب مع أهالينا الفلاحين والمزارعين برغم تعرضهم أثناء أداء عملهم لظروف مناخية قاسية».

وأشار نقيب الزراعيين إلى أنه «تم البدء في إدارة أصول النقابة إدارة استثمارية وتحسين موارد النقابة، حيث أن الإدارة الذاتية لموارد النقابة كانت إدارة غير رشيدة على مدار فترات سابقة وسوف نكمل إداره باقي الأصول إدارة استثمارية على مستوى جميع النقابات الفرعية»، مشددا على عقده اجتماعا موسعا مع الزراعيين بمحافظات قنا- الأقصر- أسوان لمناقشة التحديات التي تواجه المهندسين الزراعيين.

ولفت إلى الخطوات التي اتخذها مجلس النقابة لزيادة المتحصلات الخاصة بالموارد طبقا للقانون والتي ساهمت في عدم زيادة الفجوة في صندوق المعاشات واستمرار صرف المعاشات بانتظام، مشيرا إلى مطالبة النقابة بسرعة تعديل قانون النقابة رقم 31 لسنة 1966 لزيادة موارد النقابة وخصوصا صندوق المعاشات والإعانات الذي يعاني عجزا حوالي 500 مليون جنيه متأخرات للزملاء أصحاب المعاشات البالغ عددهم 250 ألف مهندس زراعي على المعاش، وكادر خاص للمهندس الزراعي أسوة بالمهن الأخرى.

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن الدعم الحكومي لصندوق المعاشات 2 مليون جنيه سنويا، مطالبا الحكومة بزيادة هذا الدعم، لرفع مكانة المهندس الزراعي والحفاظ على الأستقرار الاجتماعي للمهندسين الزراعيين ورعايتهم، مشيرا إلى ميكنة جميع الإجراءات النقابية والعمل النقابي بالنقابة العامة وبعض الفروع وجاري استكمال باقي فروع النقابة، فضلا عن ميكنة سجلات العضوية والمعاشات.