شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على اتفاقية لتمويل مشروع سكك حديد العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تمويل بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين مصر وتمثلها وزارة النقل، وبنك الاستيراد والتصدير الصيني.

كما وافق المجلس على القرارات التي انتهت إليها اجتماعات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برقمي 28 و29، كما وافق المجلس على آليات التسوية المقترحة لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 30/6/2019، والموافقة على صرف إجمالي المتأخرات المستحقة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي من مشحونات ما قبل 30/6/2019، بالإضافة إلى صرف 100 مليون جنيه اعتباراً من 1/7/2019 بمناسبة بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية، وكذا الموافقة على صرف مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات في إطار برنامج مساندة المعارض، اعتباراً من 1/7/2019 وحتى 31/12/2019، كما تمت الموافقة على سرعة سداد 500 مليون جنيه من المتأخرات للشركات التي ستتوسع في استثماراتها.