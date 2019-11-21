شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصًا في انقلاب «ميكروباص» على طريق مطروح الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» على طريق الإسكندرية- مطروح الدولى، وجرى نقل المصابين على الفور إلى مستشفى راس الحكمة. تلقى اللواء رضا العمدة، مدير أمن مطروح، إخطارا بالحادث، وأمر بسرعة التحرك من وحدة المباحث والتحريات لمعاينة مكان الحادث وعمل التحريات اللازمة. وأمر الدكتور محمد أبوحمص، رئيس قطاع الساحل الشمالى وغرب الدلتا للإسعاف، بتحرك عدد من سيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات.

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