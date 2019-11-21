شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تستقبل 450 شابًا وفتاة من الجامعات المصرية والمحافظات الحدودية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة للعام الدراسى (2019-2020) بنظام اليوم الكامل «مبيت» تعايش خلاله أكثر من 450 شاباً وفتاة يمثلون 41 جامعة مصرية (حكومية- خاصة)، والمحافظات الحدودية، مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة، بمشاركة طلبة الكليتين الحربية والفنية العسكرية، حيث استقبل اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية، الطلاب والترحيب بهم ونقل تحيات وزير الداخلية لهم، واهتمامه ودعمه البالغ لتلك المبادرات، لاسيما نظام التعايش والتقارب مع شباب الجامعات والمحافظات والكليات العسكرية.

وألقى رئيس الأكاديمية الضوء على نشاط أكاديمية الشرطة والتعريف بكياناتها المُختلفة ودور تلك الكيانات في تحقيق رسالة العلم في خدمة الأمن، موضحاً الجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طالب كلية الشرطة بأسلوب عصرى ومتطور ومُواكب لأحدث النظم والبرامج التعليمية والتدريبية.

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وقد تضمن برنامج التعايش جلسات تثقيفية ناقشت عدد من القضايا والموضوعات في شتى المجالات، حيث حاضر في تلك الجلسات نُخبة من قادة الفكر ورجال الدين وأساتذة الجامعات المصرية والخبراء المختصين، وإزكاءً لروح الولاء والانتماء وتأكيداً لقيم التضحية والفداء، تم دعوة والدة أحد شهداء الوطن، وأحد الضباط من المصابين أثناء أداء الواجب، الأمر الذي كان له بالغ الأثر لدى الشباب المشاركين والتأكيد على قيم الولاء والإخلاص للوطن.

كما احتوى برنامج التعايش على مشاركة شباب الجامعات والمحافظات في الطوابير الصباحية لطلبة كلية الشرطة (اللياقة البدنية- الدراجات الهوائية- السباحة)، فضلاً عن قيامهم بجولة تفقدية للأكاديمية شملت المنشآت التعليمية والتدريبية المتمثلة في القرية التكتيكية وميادين التدريب بها، ومشاهدة بيان عملى عن عمليات الإخفاء والتمويه في بيئات مختلفة، ومجمع ميادين التدريب الفنى الأمنى على التخصص الوظيفى بنظام المحاكاة، كمسارح الجريمة ومعارض المخدرات، والحماية المدنية وأقسام الشرطة النموذجية والقرية المرورية، ومشاهدة التدريبات على السباحة وقفزة الثقة وعروض الخيالة والفروسية ومهارات الرماية والأسلحة لطلبة الكلية، وعروض مميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

ومن جانبهم، أعرب الشباب الحاضرون عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على هذه المبادرات مؤكدين تقديرهم وإشادتهم بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة، إلى جانب الاستفادة بالمحاضرات التثقيفية واللقاءات التوعوية.

الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة

الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة

الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة