شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تخصيص أراض جديدة لمتضرري السد العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة؛ وذلك لتوزيعها على بعض المتضررين ممّن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي.

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات ناحية إمبابة بمحافظة الجيزة، لصالح عدد من الوزارات والجهات.

ووافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 7،61 فدان تعادل 31990م2 لصالح وزارة الطيران المدني؛ لاستخدامها في إقامة معهد هندسة الطيران ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضاء، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 3490م2 لصالح هيئة النقل العام؛ لاستخدامها في إقامة موقف أوتوبيسات، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن مساحة أخرى تقدر بـ 160،22 فدان تعادل 673057م2، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية منها مساحة 65،1 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.