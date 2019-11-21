شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تفويض وزير الاتصالات في التعاقد مع 4 شركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاقد والتوقيع على اتفاقيات مع شركات «Microsoft، ESRI، VMware، وTeradata» بالنيابة عن الحكومة بتمويل ذاتي من موارد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أعوام 2019/2020 و2020/2021 و2021/2022 و2022/2023.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، الخميس، أن ذلك «يأتي في إطار تركيز الدولة بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، على الإسراع في عملية التحول الرقمي، وفي هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختلفة بنشر خدمات التحول الرقمي بشكل أفقي على مستوى الجمهورية، ونقل الخبرة المكتسبة من المشروع التجريبي في محافظة بورسعيد وتعميمها على مستوى الجمهورية».