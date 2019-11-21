شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» توضح حقيقة انصراف طلاب مدرسة بسبب «هزات أرضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية واقعة انصراف طلاب مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية المشتركة بقرية شبلنجة مركز بنها في منتصف اليوم الدراسي، بسبب تعرض المدرسة لهزات أرضية إثر سوء حالة المبني الحالي للمدرسة.

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وقال «عجلان» في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تقرر خروج الطلاب في هذا الموعد لاستغلال المدرسة في امتحانات خاصة بهيئة محو الأمية، مناشدًا أهالي القرية بتحري الدقة في نشر المعلومات حول الواقعة.

وأكد أن «كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن المدرسة تعاني من سوء في الحالة الإنشائية الخاصة بها عار تماما عن الصحة، ويثير البلبلة والشائعات»، مكلفًا الإدارة التعليمية بتشكيل لجنة لمعاينة المدرسة وتأكيد سلامة الحالة الإنشائية لها.

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من أهالي قرية شبلنجة قد زعموا أن «إدارة المدرسة صرفت الطلاب قبل موعدهم الرسمي من المدرسة بسبب سوء الحالة الإنشائية لها وتعرضها لاهتزازات خطيرة»، وهو ما نفته تمامًا مديرية التربية والتعليم.