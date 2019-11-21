شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء»: 170.3 ألف ساعة للبث المرئي لقنوات التليفزيون 2018-2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية) بلغ 170.3 ألف ساعة عام 2018/2019، مقابل 169.3 ألف ساعة عام 2017/2018 بنسبة زيادة 0.6 %.

وأوضح الجهاز، في بيان، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام، أن المجـال الاجتماعي استحوذ على النـصيب الأكـبر في عـدد ساعات الإرسال عام 2018/2019 ليبلغ 39 ألفا و903 ساعات بنسبة 23.4% من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 109 ساعات يومياً، يليه الـمجال الترفيهي 23 ألفا و960 ساعة بنسبة 14 % بمتوسط 65.4 ساعة يومياً، ثم المجال الثقافي 22 ألفا و697 ساعة بنسبة 13.3% بمتوسط 62.1 ساعة يومياً.

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وأشار إلى أن المتـوسط اليومي لـساعات الـبـث المرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية (الأولي، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طـيبة)بلغ 152 ساعة يـومـيا عام 2018/2019.

وكشف أن إجـمالي عـدد ساعـات بـث قـطـاع التـليـفزيـون (القناة الأولي – القناة الثانية – الفضائية المصرية- الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت) بلغ 35.8 ألف ساعة عام 2018/2019 مقابل 34.7 ألف ساعة عام 2017/2018 بزيادة 3.2 % حيث تمت إضافة قناة «تايم سبورت» والتي بدأ بثها في 25 مايو 2019 .

ونوه البيان، إلى تراجع عدد ساعات البث المرئي لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد – طيبة) لتصل إلى 38 ألفا و180 ساعة عام 2018/2019 مقابل 38 ألفا و247 ساعة عام 2017/2018 بنسبة انخفاض 0.2 %، لافتا إلى أن عدد ساعات البث المرئي لقناة القاهرة بلغ 6810 ساعات عام 2018/2019 مقابل 6784 ساعة عام 2017/2018 بنسبة زيادة 0.4 %.

وأضاف أن عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار- راديو مصر) بلغ 26 ألفا و280 ساعة عام 2018/2019، وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8760 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.