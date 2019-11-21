شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتنظيف المقابر من «السحر» بقنا: العثور على 40 عملًا سفليًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جمعية عزاء فرشوط، بالتنسيق مع فريق أضواء فرشوط، والشيخ محمد الدربي، وعدد من الشباب المتطوعين حملة لتنظيف المقابر من الأعمال والسحر.

وقال الشيخ أمين القويري، رئيس مجلس إدارة جمعية عزاء فرشوط، إن الجمعية حصلت على الموافقات اللازمة من الجهات الأمنية والتنفيذية، لتنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة، مشيرا إلى أن الحملة عثرت على طلاسم سحرية وأعمال شيطانية داخل المقابر، الهدف منها الفتن والمشاكل وتأخر الحمل، ورفض الزواج، والمرض، وغيرها من الأمور التي تسبب المشاكل في المجتمع، مؤكدا أن الحملة تمكنت في أقل من ساعة من العثور على 40 عملا سفليا وطلاسم سحرية، وتم تنظيف المقابر منها، مؤكدا على استمرارية الحملة لحين تنظيف جميع المقابر من هذه الأعمال الشيطانية.

حملة لتطهير المقابر من السحر بقنا

حملة لتطهير المقابر من السحر بقنا