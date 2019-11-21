- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الألمان يرقصون على الطبلة والمزمار في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بالطبلة والمزمار البلدي والزي النوبي والصعيدي، قدمت فرق الفنون الشعبية في المنيا عروضا فنية خلال استقبال وفد مدينة هيلدسهايم الألمانية الذي يزور المحافظة لمدة 4 أيام، في إطار تبادل الزيارات والخبرات بين المدينتين، واحتفالا بمرور 40 عاما على اتفاقية التآخي الموقعة بينهما.
عمدة مدينة هيلدسهايم، انجو ماير، والوفد المرافق الذي يضم كلا من: مدير متحف رويمر وبيلزيوس، ريجينا شولدز، ومدير إدارة السياحة، فريتز سباستيان، ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، جاسمين ويبريك، حرصوا على المشاركة في الرقصات والعروض الفنية على إحدى الباخرات النيلية.
وأشاد عمدة مدينة هيلدسهايم بحفاوة الاستقبال، معربًا عن أمنياته باستمرار التعاون والعلاقات الوثيقة والتي بدأت عام 1979 منذ توقيع التوأمة بين المدينتين، فيما أعد محافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، برنامجا للوفد شمل زيارتة الكنيسة الاثرية بجبل الطير ووالمتحف الاتوني وجامعة المنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الألمان يرقصون على الطبلة والمزمار في المنيا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.