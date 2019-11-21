شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نعمل على توعية مزارعى الدواجن بأهمية التحول من النظام المفتوح للمغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة ، إنه بموجب بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه اليوم الخميس، لتوفير الخدمات التمويلية واللوجستية والفنية لأصحاب مزارع الدواجن بين وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن والبنك الأهلى لتطوير المزارع الصغيرة وأن يكون هناك ضمان لإنتاج غذاء صحى وسليم ودعم صناعة الدواجن فى مصر.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاقية التعاون أنه يتم العمل على توعية المنتجين بأهمية التحول من النظام المفتوح للنظام المغلق وتطوير العملية الإنتاجية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة ، أن هذا البروتوكول يحقق كل المطلوب للقطاع الداجنى ويخلق فرص عمل ، لافتة إلى أنه حاليا هناك برنامج واضح فى الاستثمارات الجديدة بالقطاع ودعم صغار المنتجين ، وهناك إجراءات لتصدير الدواجن.