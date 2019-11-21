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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للتحول الرقمى والميكنة بعدد من المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس ، توقيع  بروتوكول التعاون بشأن التحول الرقمى والميكنة  فى كافة القطاعات الحكومية بعدد من المحافظات بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات التمويلية واللوجستية والفنية لاصحاب مزارع الدواجن بين وزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن والبنك الأهلى.

 

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