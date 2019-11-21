شكرا لقرائتكم خبر عن موجز1 .. السياحة: سفر أول رحلة عمرة عبر البوابة الإلكترونية الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزارة السياحة عن سفر أول رحلة عمرة من خلال البوابة الإلكترونية الاثنين المقبل.



وفيما يلى عرض لأهم الأخبار: وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

تبدأ الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجارى، أولى رحلات العمرة للعام الهجرى الحالى 1441، وذلك فى أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية https://umrah.eg/ الذى تم فى 17 نوفمبر الجارى، وفى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التى وضعتها وزارة السياحة، وتم نشرها بالوقائع المصرية العدد 117 بتاريخ 6 اغسطس 2019، والتى تكفل قيام الوزارة بأداء دورها الرقابى لضمان حقوق المعتمرين المصريين وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية.





أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 55 لسنة 2019 ، بشأن الموافقة علي اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة العلوم التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقعة فى برلين بتاريخ 29- 10- 2018.





استعرض اجتماع الحكومة اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً بشأن نتائج جهود وزيرى الكهرباء والهجرة فى الإعلان عن فتح الاجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك فى إطار المساعى الدائمة لإيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بالمصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم، من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات.





وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على عدد من القرارات ومن بينها تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعاقد والتوقيع على اتفاقيات مع شركات Microsoft، ESRI، VMware، وTeradata بالنيابة عن الحكومة بتمويل ذاتي من موارد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال أعوام: 2019/2020، و2020/2021، و2021/2022، و 2022/2023.





أنهت وزارة الأوقاف، خدمة 9 أئمة من محافظة سوهاج وآخر من القليوبية بموجب أحكام قضائية صادرة ضدهم ومنعتهم من صعود المنبر.





نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الملتقى الأول لشباب الجامعات المصرية وطلبة كلية الشرطة للعام الدراسى "2019 /2020)" بنظام اليوم الكامل "مبيت" تعايش خلاله أكثر من 450 شاباً وفتاة يمثلون 41 جامعة مصرية "حكومية – خاصة" ، والمحافظات الحدودية مع أشقائهم طلبة كلية الشرطة بمشاركة طلبة الكليتين "الحربية - الفنية العسكرية"، حيث إستقبل اللواء أحمد إبراهيم أحمد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات الأكاديمية - الطلاب والترحيب بهم ونقل لهم تحيات وزير الداخلية ، وإهتمام ودعمه البالغ لتلك المبادرات ولاسيما نظام التعايش والتقارب مع شباب الجامعات والمحافظات والكليات العسكرية.

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كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، استقر على إقامة مباراة كأس السوبر التى تجمع بين ناديى الترجى التونسى والزمالك يوم 14 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية "الدوحة".





أكد ديفيد نوتواني، المدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا الأولمبى، جاهزية فريقه لمواجهة غانا المقرر لها غدا، الجمعة، باستاد القاهرة لتحديد صاحب المركز الثالث فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.





رفض رمضان صبحى، قائد المنتخب الأولمبى، فكرة غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر الأول عن تهنئة المنتخب الأولمبى بإنجاز الصعود لأولمبياد طوكيو .2020





عين الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم رواندى لإدارة مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا فى المجموعة، التى تضم إلى جانبهما كلا من مازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.





أطلقت اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمعهد القومى للإدارة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.





نفذت الإدارة العامة لرى الصالحية بمحافظة الشرقية اليوم 18 قرار إزالة على ترعة السعيدية عبارة عن أسوار مخالفة وشون حديد ورمل وزلط بمساحة 3100 م2.



