شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر المواطنين من برودة الأجواء ليلا وتنصح بـ "الجاكيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين خلال الفترة المقبلة من برودة الطقس خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مناشدا المواطنين باصطحاب "جاكت" أثناء الليل والصباح الباكر.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح من 13 لـ 14 درجة مئوية، درجات الحرارة العظمى بالعاصمة تتراوح بين 25 و 26 درجة، وهو ما يحتم على المواطنين الحذر فى نوعية الملابس خاصة وأن هناك فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ 12 و 13 درجة.

وأشار مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه لازال متبقى شهر على انتهاء شهر الخريف ، وعلى المواطنين متابعة النشرة الجوية بشكل يومى خاصة وأن شهر الخريف معروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة ومن الوارد ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة فى أى وقت.