شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على آليات التسوية المقترحة لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء ، اليوم الخميس، على القرارات التى انتهت إليها اجتماعات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات برقمى 28، و29، كما وافق المجلس على آليات التسوية المقترحة لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى 30/6/2019، والموافقة على صرف اجمالى المتأخرات المستحقة لشركة مصر للطيران للشحن الجوى من مشحونات ما قبل 30/6/2019، بالإضافة إلى صرف 100 مليون جنيه اعتباراً من 1/7/2019 بمناسبة بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية، وكذا الموافقة على صرف مبلغ 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات في إطار برنامج مساندة المعارض، اعتباراً من 1/7/2019 وحتى 31/12/2019، كما تمت الموافقة على سرعة سداد 500 مليون جنيه من المتأخرات للشركات التى ستتوسع فى استثماراتها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات ناحية إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك لصالح عدد من الوزارات والجهات، حيث وافق على إعادة تخصيص مساحة 7,61 فدان تعادل 31990م2 لصالح وزارة الطيران المدني؛ لاستخدامها فى إقامة معهد هندسة الطيران ومعهد حاسبات وتكنولوجيا الطيران والفضاء، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما وافق على إعادة تخصيص مساحة 3490م2 لصالح هيئة النقل العام؛ لاستخدامها في إقامة موقف أوتوبيسات، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلاً عن مساحة أخرى تقدر بـ 160,22 فدان تعادل 673057م2، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية منها مساحة 65,1 فدان نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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