شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: دفع مخالفات السيارات عن طريق البريد وبفيزا كارت للسائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهج إدارة المرور، مجموعة من الأساليب الجديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، اثناء تسديد المخالفات لاستخراج السيارات وتجديد الرخص، للحد من طوابير السائقين على منافذ المرور، ولمنع استمرار وقوف المواطنين لساعات عديدة.

وقال مصدر أمنى إن جميع السائقين تقوم بدفع المبالغ المالية المستحقة من المخالفات المرورية، أثناء تجديد رخص السيارات أو استخراج التراخيص، حيث يتم تنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكترونى وتحصيل قيمة المخالفات فيما يزيد عن 500 جنيه عن طريق فيزا يتم تسليمها لنيابة المرور، وتقوم بدفع المخالفات منها.

وأضاف المصدر أنه يتم دفع المخالفات المرورية من خلال كروت الفيزا ( معاش - مرتب - توفير - ائتمان ) - لكل أنواع البنوك داخل المرور، كما يتم تحصيل المخالفات التى ارتكبها سائق المركبة خلال التجديد من خلال مكاتب البريد، ويتم تسديد القيمة المالية التى وقعت على المخالف اثناء السير على الطرق، بالإضافة لماكينات الدفع الإلكترونى الخاصة بالسائق.

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وأشار المصدر إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات بعد معرفة قيمة المخالفات، بتوصيل الشهادة إلى المنازل لأصحابها مقابل دفع 35 جنيها ضمن خدمة جديدة يتم تقديمها للمواطنين، ويتم دفع القيمة المالية عند الاستلام، حيث يتم الدخول الى بوابة نيابة المرور ويتم كتابة رقم اللوحة وتبحث عن المخالفات، وبعدها تضغط على طلب شهادة وفاء بالغرامات، مع كتابة الرقم القومى للمالك الى الرخصة مدونة باسم المالك وتكتب بيانات العنوان المنزل أو العمل.

وأشار المصدر إلى أنه بعد كتابة طلب الشهادة بالخطوات المحددة لها، ستتم كتابة تكلفة الخدمة ويتيح النظام لطالب الخدمة رقم لمتابعة الطلب وبعدها بـ 48 ساعة ، سيتم ارسال الشهادة ومختومة باجميع الأختام ، وذلك ضمن تطوير منظومة المرور لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومنعا لتواجد الطوابير اثناء تسديد المخالفات داخل المنافذ.

وأضاف المصدر أنه يتم القيام بعمليات إرسال المخالفات التى ترتكبها السيارات على الهاتف المحمول الخاص به وتحتوى الرسالة على نوع المخالفة التى حدثت من السيارة والمكان والساعة التى تمت فيها المخالفة وقيمة الغرامة المستحقة عن تلك المخالفة والحد الأدنى لها، وذلك فور تسلم نيابة المرور المخالفة من الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة.

وأوضح المصدر أنه يتم تسجيل المخالفات على الحاسب الآلى للنيابة ثم إرسال رسائل بها على المحمول لقائد المركبة، موضحا أنه خلال استخراج تراخيص السيارات سيتم الحصول على رقم الهاتف المحمول لمالك السيارة أثناء استخراج شهادة المخالفات من نيابة المرور عند تجديد رخصة تسيير السيارة.