شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: العودة للأسواق الدولية يرجع لتحسن أسعار العائد على الإصدارات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، أهم الملامح والنتائج الخاصة بالإصدار الدولى الأخير من السندات الدولية الدولارية، التى قامت وزارة المالية بطرحها على المستثمرين الأجانب بتاريخ 13 نوفمبر الجارى على ثلاث شرائح (4-12-40سنة).

وفى هذا الصدد، وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الهدف الأساسى للعودة للأسواق الدولية في هذا التوقيت يرجع إلى تحسن أسعار العائد المطلوبة على إصداراتنا السابقة من السندات الدولية، ونجحت مصر، ممثلة فى وزارة المالية، في إصدار أطول سند دولي تصدره دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما يحققه ذلك من مزايا على مختلف الأصعدة، وحقق هذا الطرح أعلى حجم تغطية تشهده إصدارات جمهورية مصر العربية للسندات الدولية مقارنة بالإصدارات السابقة؛ إذ حقق هذا الإصدار معدل تغطية غير مسبوق لإصداراتنا من السندات الدولية قبل وبعد الإغلاق.

وأكد الوزير أن هذا الإصدار عكس إقرار المتعاملين بالسوق العالمى بنجاح وجودة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، كما كلّل هذا الطرح جهود وزارة المالية بترويج الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها مصر.