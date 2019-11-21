"قومي المرأة" يهنىء الطالبات الفائزات في انتخابات الاتحادات الطلابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، الطالبات الفائزات في انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، في بيان أصدرته اليوم الخميس، عن فخرها وسعادتها بما حققته الطالبات في انتخابات الاتحادات الطلابية، مؤكدة أن الفوز بهذا العدد من المناصب تجربة فريدة وغير مسبوقة.

Advertisements

وقالت إن هذا الفوز يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق التمكين السياسي للفتيات في الجامعات، ويعكس قدراتهن على النجاح وإثبات ذاتهن في الانتخابات الطلابية، كما يعكس أيضاً مدى التغير في نظرة المجتمع الجامعي تجاه خوض المرأة هذه الانتخابات.

وأضافت أن هذه التجربة تتيح خلق كوادر مؤهلة لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية فيما بعد، متمنية النجاح والتوفيق للطالبات، وأن يزيد عددهن خلال السنوات القادمة.

يذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية أسفرت ولأول مرة عن اختيار طالبتين بجامعتي القاهرة وحلوان، حيث فازت دارين محمد خليل الطالبة بكلية الإعلام بمنصب رئيسة اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، فيما فازت نرمين وائل الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان بالتزكية، كما فازت الطالبة مها محمد بمنصب رئيسة اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، وفازت الطالبة سهر سمير العتمة بمنصب رئيسة اتحاد طلاب جامعة دمياط، وفازت أيضا الطالبة زينب سيد أحمد من كلية الفنون الجميلة بمنصب رئيسة اتحاد طلاب جامعة الأقصر، والطالبة مودة منير الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فازت بمنصب رئيسة اتحاد طلاب جامعة السويس.