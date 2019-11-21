مرصد الكهرباء: 23 ألفا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، تبلغ 23 ألفا و200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى 23 ألفا و900 ميجاوات مقابل 24 ألفا و200 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و270 ميجاوات.

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ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الواحدة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.