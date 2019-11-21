الأعلى للإعلام: مواجهة الإرهاب "هم أفريقي مشترك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، إن الهدف من الدورة التدريبية التي تم تنظيمها للصحفيين الأفارقة من مختلف الدول الأفريقية، هو التجانس بين الصحفيين الأفارقة.
وأضاف عصام فرج خلال كلمته في الحفل الذي نظمه اتحاد الصحفيين الأفارقة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخميس، إن "الهم الأفريقى واحد، والإعلام هو الجسر الحقيقى للشعوب لدعم قضايا التنمية".
وأضاف: "مواجهة الارهاب هم أفريقى مشترك، نأمل أن يلعب فيه الصحفيين دورا كبيرا ،و نأمل أن تعود الفائدة من تلك الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها لاتحاد الصحفيين الأفارقة".
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