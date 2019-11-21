قرار حكومي باعتبار مشروع "الدائري الإقليمي" من أعمال المنفعة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2625 لسنة 2019، بشأن اعتبار الأراضي الواقعة بنطاق مشروع الطريق الدائري الإقليمي بمحافظتي المنوفية والجيزة، من أعمال المنفعة العامة.
كما تضمن القرارار الأراضي الواقعة عند دوائر الدخول والخروج لكوبري تقاطع طريق (شبين الكوم - الباجور - القناطر الخيرية)، بمحافظة المنوفية، وكوبري تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
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