بذخيرة حية و3 أسلحة نارية.. القبض على تاجر سلاح في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث قسم شرطة حلوان، في القبض على "عاطل" لاتجاره في الاسلحة النارية بعرب الوالدة.

وردت معلومات سرية للمقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بقيام "ع.أ"، 36 سنة، عاطل، مقيم عرب الوالدة حلوان، بالاتجار في الاسلحة النارية.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد شريف فيصل، مفتش المباحث، تبين صحة المعلومات الواردة، على الفور تم تشكيل حملة بقيادة النقيب أحمد لطفي، معاون المباحث، وتم مداهمة محل تجارته، والقبض عليه، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن طبنجة ساقية عيار 38 ملي، وسلاح ناري فرد روسي عيار 7,2639 ملي، وسلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 ملي، 19 طلقه آلي، 3 طلقات عيار 38 ملي، وطلقه عيار 12 ملي.

وبمناقشته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخيرة بقصد الاتجار، وتحرر عن دلك المحضر رقم 1655 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ، وتم العرض على النيابة العامة.