انتحل صفة ضابط شرطة.. حيلة مسجل للاستيلاء على أموال المواطنين بباب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على مسجل خطر انتحل صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين بمنطقة باب الشعرية.

تبلغ للعميد نادر مسعد، مأمور قسم شرطة باب الشعرية، من "أ.ع" طالب بقيامه بعرض كاميرا ديجيتال للبيع على موقع "أوليكس" وتواصل معه أحد الأشخاص لشرائها واتفقا على التقابل بشارع الجيش دائرة القسم، وعقب تقابلهما استولى منه على الكاميرا المشار إليها عقب إيهامه بأنه ضابط شرطة بدعوى أنها غير مُصرح بتداولها ولاذ بالفرار.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهم.

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بإجراء التحريات تحت إشراف العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "خ.م" عاطل والسابق اتهامه في 14 قضية أخرهم 8878 لسنة 2010م مدينة نصر ثان سرقة عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن النقيبان محمد وداد ومحمود ياسر، معاونا مباحث القسم من ضبطه وبحوزته المضبوطات التالية كاميرا ديجيتال المستولى عليها، حقيبة بداخلها 2 كتافة برتبتي "نقيب، ملازم أول"، 2 قايش أميري أسود اللون، قميص أبيض اللون بكتافات، 220 قرص من عقار الأبتريل المخدر، مبلغ مالي 9000 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للملابس المضبوطة بقصد النصب على المواطنين منتحلاً صفة ضابط وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمسروقات واتهمه بالسرقة بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة.

عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.