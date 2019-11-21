السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية للخلاف على الميراث بمقهى في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال مباحث القاهرة من السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين أسفرت عن إصابة أحد أفراد الطرفان بسبب الخلاف على الميراث بأحد المقاهي بعين شمس.

تبلغ للمقدم محمد السيسي، رئيس مباحث عين شمس، من شرطة النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بشارع محمود عطية من شارع ابن الحكم دائرة القسم بالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة على النحو التالي طرف أول "ح.ح" صاحب مكتب مقاولات مصاب بجرح بالحاجب الايسر، طرف ثان "ا.ح" عاطل وضبط بحوزته حقيبة بداخلها عدد 3 سلاح ناري فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات سابقة حول إرث مقهي كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون تطورت الى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بالضرب محدثاً إصابته المشار اليها.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهمين.

تمكن الرائد عمرو شريف والنقيب كريم الأهواني، معاونا مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني الأسلحة النارية المنوه عنها قرينه وبمواجهة الثاني أمام العميد أحمد البستاني، مفتش الأمن العام، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه واقر بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بحوزته بقصد استخدامها فى المشاجرة.

تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.