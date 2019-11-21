بـ مليون جنية سوداني.. ضبط مدرس وصاحب معرض أدوات منزلية بكمين شبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة تأمين الطرق والمنافذ من ضبط شخصين بحوزتهما 2 مليون جنيه سوداني بكمين شبرا.

تمكن المقدم محمد وجيه، مفتش مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بكمين شبرا العلوي من ضبط "م.ع" مدرس، مقيم مركز طوخ، القليوبية، "ي.م" صاحب معرض أدوات منزلية، مقيم بذات العنوان حال استقلالهما السيارة رقم 506867 ملاكي الغربية ماركة اسبرانزا تيجو سوداء اللون موديل 2013م ملك وقيادة الثاني وعثر بداخلها على المضبوطات التالية "3 جوال بداخلهم مبلغ مالي اثنان مليون ومائة ستة وتسعون ألف وستمائة وخمسون جنيه سوداني.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما لاستبدال المبلغ المضبوط بالعملة المصرية من احد الأشخاص ويدعى "ع.خ"، شركة بمنطقة الملك الصالح دائرة قسم شرطة مصر القديمة نظير مبلغ مالي 300 ألف جنيه مصري.

تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.