سقوط عامل سرق 147 ألف جنيه من خزينة شركة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبط الأجهزة الأمنية مُرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة إحدى الشركات بالإسكندرية.

كان تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من صاحب شركة لتجهيزات مطابخ الفنادق والمطاعم باكتشافه سرقة مبلغ مالي قدره 147 ألف جنيه وعملات أجنبية من داخل خزينة الشركة.

بالانتقال والفحص تبين وجود آثار حريق ببعض محتويات مكتب المدير الإداري بالمكتب الخشبي والمقعد الخاص به، وكسر بالخزينة، كما عُثر بالأرضية على "صاروخ كهربائي" لقطع المعادن وتبين سلامة منافذ الشركة.

أسفرت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أن مرتكب الواقعة (عامل بالشركة محل الواقعة - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مينا البصل - سبق اتهامه في قضية "مخدرات").

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مظروف بريدي خاص بالشركة وبداخله (147 ألف جنيه - 153 دولار - 100 يورو - 70 ليرة) , وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم أمام رجال المباحث أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من متحصلات الواقعة ونظراً لطبيعة عمله بالشركة، ومعرفته بأماكن إيداع المبالغ المالية عقد العزم على سرقتها، تمكن من الدلوف إلى داخل الشركة عقب انصراف العمال، وقام بفصل وتعطيل الكاميرات الخاصة بالإدارة وحاول كسر الخزينة إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

وأضاف أنه عاود مرة أخرى وقام بقطع الخزينة الحديدية باستخدام صاروخ كهربائي يدوي تحصل عليه من الورش الخاصة بالشركة، واستولى على ما بها من مبالغ مالية

وأضاف بتطاير بعض الشظايا إثر استخدامه للصاروخ الكهربائي مما نتج عنه إضرام النيران بمكتب الإدارة وحدوث التلفيات المُشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.