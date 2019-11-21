عُثر عليها مُكممة أسفل مواسير المياه.. لغز العثور على جثة سيدة بطريق السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت مباحث القاهرة تفاصيل وملابسات العثور على جثة سيدة بطريق العين السخنة القديم أسفل مواسير المياه خلف مساكن محطة الجامع دائرة القسم.

تبلغ للعميد عبد السميع شبانة، مأمور قسم شرطة القطامية، من شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متوفاة بطريق العين السخنة القديم أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن محطة الجامع دائرة القسم.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة سيدة مجهولة الهوية مُسجاة على ظهرها بجانب الطريق بمحل البلاغ في حالة تعفن ترتدي ملابسها كاملة وبها إصابات عبارة عن جرحين قطعيين بالرقبة والذقن ومكممة بقطعة من القماش وعثر بجوارها على بعض الملابس الحريمي تم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

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وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، لكشف غموض الواقعة.

وأمكن تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها تدعي "ر.ا" ربة منزل ومقيمة مركز القرنة / الأقصر بتكثيف التحريات تحت إشراف العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، أمكن تحديد أهلية المجنى عليها وهما كلا ًمن "م.ع "خفير ومقيم مركز القرنة / الأقصر والد المجنى عليها والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10167 لسنة 2017م القرنة / الأقصر تبديد والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 7/9/2019م، "م.م" خفير بذات ومقيم بذات العنوان نجل الأول وشقيق المجنى عليها والسابق اتهامه في القضية رقم 1501 لسنة 2018 سوهاج / مخدرات والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4819 لسنة 2017م القرنة / الأقصر " تبديد والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 4/5/2019 وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرواد أحمد عبد الله ومصطفى عامر ومحمود سويف ومحمد صلاح ورفعت الخولي ومحمود درويش ضباط مباحث القطامية والنقيب محمد عبد اللطيف، معاون مباحث التجمع الأول وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، بالتحريات أيداها وأقر الأول بأنه نظراً لقيام المجني عليها بالهروب من مسكن الزوجية منذ 5 شهور وقيام زوجها بتطليقها وعدم علمهما بمكان تواجدها وعندما علم بمكانها فتوجه صحبة الثاني وقاما باصطحابها بسيارة أجرة " تاكسي إلى مكان العثور عليها وقام الثاني بتكميم فمها بقطعة قماش وقام الأول بالتعدي عليها بسلاح أبيض سكين محدثان إصابتها التي أودت بحياتها ولاذا بالفرار، تم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه بالقرب من مكان العثور على الجثة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.