محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: استجابت مديرية أمن القاهرة في لفتة إنسانية، لالتماس مواطنة لنقلها لأحد المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية السيئة وعجزها عن الحركة. كان قد تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة باستغاثة إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وترغب في نقلها لأحد المستشفيات. Advertisements انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المعنية إلى محل البلاغ وتمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من إنزال السيدة وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج. وتم تجهيز غرفه لها وتقديم أوجه الرعاية اللازمة، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لالتماسها وحرصها على رعاية الحالات الإنسانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر في لفتة إنسانية.. مديرية أمن القاهرة تستجيب لاستغاثة مسنة وتنقلها للمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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