كتم أنفاسها خنقًا بـ"إيشارب".. تفاصيل قتل نجار لربة منزل في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل ربة منزل وسرقة منزلها بالإسكندرية.

كان قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية تبلغ بوفاة ربة منزل تُقيم بمفردها داخل شقة بدائرة قسم شرطة محرم بك، والعثور على جثتها بأرضية الصالة، وملفوف حول عنقها إيشارب وسلامة جميع منافذ الشقة، ووجود بعثرة بمحتويات غرفة نومها.

وقالت ابنة المجني عليها أمام رجال المباحث إنها اكتشفت سرقة بعض المشغولات الذهبية وهاتف محمول الخاصين بوالدتها من داخل الشقة.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مُرتكب الواقعة أحد الأشخاص (نجار موبيليا – مُقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ - سبق اتهامه في عدد 4 قضايا "تبديد، سرقة")، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم إنه بتاريخ الواقعة أسفل العقار محل إقامة المجني عليها، وحال مشاهدته لها أثناء دخولها منزلها بمفردها عقد العزم على سرقتها لاعتياده تعاطي المواد المخدرة، وأثناء دلوفها للمنزل قام بطرحها أرضًا والاعتداء عليها ثم قام بكتم أنفاسها لمنعها من الصراخ، مما أودى بحياتها.

وأضاف أنه استولى على هاتفها المحمول ودبلة فضية ومبلغ مالي وهرب، وأنه باع الهاتف لأحد المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبسؤال مالك المحل أقر ببيعه لـ(عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبإرشاد الأخير تم إعادة الهاتف.

وضُبط بحوزة المتهم (الدبلة الفضية، ومبلغ مالي) المستولى عليهما. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.