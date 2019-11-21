محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أحبطت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، محاولة تهريب 50 كاميرا مراقبة للبلاد محظور استيرادها من الخارج بميناء غرب بورسعيد البحري. وكانت قد وردت معلومات سرية من إدارة شرطة موانئ بورسعيد بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ، وعقب تقنين الإجراءات تحت اشراف اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ تمكنت "اللجنة الأمنية الجمركية" المُشكلة مع إدارة الجمارك ، من ضبط (80 قطعة كشاف "ليزر" – 6 كاميرات على شكل مصباح– 43 كاميرا على شكل ساعة مكتب "رقمية" – 16جهاز رقمي لقياس لضغط الدم) داخل حاوية قادمة من إحدى الدول الأجنبية عبر ميناء بورسعيد لصالح إحدى الشركات التجارية مشمولها إكسسوارات كمبيوتر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على شكل مصابيح وساعات رقمية.. ضبط 50 كاميرا مراقبة بميناء بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.