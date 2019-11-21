مصر | بـ"مليوني جنيه سوداني".. القبض على مدرس وصاحب معرض بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"مليوني جنيه سوداني".. القبض على مدرس وصاحب معرض بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن وحدة مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط "م ع ع" 54 سنة، مدرس ومقيم مركز طوخ القليوبية "ي م ش" 51 سنة، صاحب معرض أدوات منزلية ومقيم بذات العنوان، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7975 لسنة 2019م طوخ قليوبية " مباني "والمقضى فيها بالحبس سنه وكفالة 10 ألاف جنيه بجلسة 342019م، حال استقلالهما السيارة رقم 506867 ملاكي الغربية ماركة اسبرانزا تيجو سوداء اللون موديل 2013م " ملك وقيادة الثاني".

وعثر بداخلها على 3 جوال بداخلهم مبلغ مالي اثنان مليون ومائة ستة وتسعون ألف وستمائة وخمسون جنيه سوداني ( 2،196.650 ).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمبلغ المالي المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما لاستبدال المبلغ المضبوط بالعملة المصرية من أحد الأشخاص ويدعى "ع. خ. ص" شركة بمنطقة الملك الصالح، دائرة قسم شرطة مصر القديمة نظير مبلغ مالي 300 ألف جنيه مصري، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.