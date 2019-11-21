مصر | تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"أحداث عنف المنيا" لـ27 نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ"أحداث عنف المنيا" لـ27 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة مُحاكمة 5 متهمين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المنيا"، والمتهمين فيها بحرق وحدة مرور ملوي جنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لجلسة 27 نوفمبر للمرافعة.

وكانت قد استمعت اليوم إلى أقوال شهود الإثبات وانتهت من سماع شهادتهم فأصدرت قرارها السابق.

وشهد مركز ديرمواس، في أقصي جنوب المنيا، أحداث عنف وشغب عقب فض اعتصام رابعة والنهضة في منتصف أغسطس من عام 2013.

حيث تم اقتحام عددا من المنشآت العامة والحكومية والشرطية، وتم قطع الطرق لتعطيل حركة المواصلات والهجوم علي دور عبادة مسيحية وبنوك حكومية ومجلس المدينة والإدارة الزراعية ومبني النيابة الإدارية.

كما تم اقتحام نقطة شرطة وكمين قرية دلجا التابعة لذات المركز، وسادت حالة من أعمال التخريب بقصد إشاعة الفوضي لتأليب الرآي العام، ونجحت سلطات الأمن في إلقاء القبض علي عدد كبير من المتهمين ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم أبرزها تكدير السلام والأمن العام واقتحام وحرق مؤسسات الدولة.