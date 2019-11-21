مصر | "أخوها كتم أنفاسها وأبوها ذبحها".. كواليس مقتل فتاة بعد هروبها من زوجها

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة لسيدة " مجهولة الهوية " في العقد الثاني من العمر مُسجاة علي ظهرها بجانب الطريق بمحل البلاغ في حالة تعفن ( ترتدي ملابسها كاملة ) وبها إصابات عبارة عن (جرحين قطعيين بالرقبة والذقن ومكممة بقطعة من القماش) وعثر بجوارها علي بعض الملابس الحريمي، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ ومن خلال النشر عن أوصاف الجثة أمكن تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها تدعي "ر. م. ع" 18 سنة، ربة منزل ومقيمة مركز القرنة الأقصر، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد أهلية المجني عليها وهما كل من: "م. ع. ع"، 58 سنة، خفير ومقيم مركز القرنة الأقصر ( والد المجني عليها )، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 10167 لسنة 2017م القرنة الأقصر " تبديد " والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 792019م، و"م. م. ع"، 28 سنة، خفير بذات الشركة ومقيم بذات العنوان ( نجل الأول وشقيق المجني عليها ) والسابق اتهامه في القضية رقم 1501 لسنة 2018 سوهاج مخدرات، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4819 لسنة 2017م القرنة الأقصر " تبديد " والمقضي فيها بالحبس شهر بجلسة 452019.م، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، وأقر الأول بأنه نظرًا لقيام المجني عليها بالهروب من مسكن الزوجية منذ 5 شهور وقيام زوجها بتطليقها وعدم علمهما بمكان تواجدها وعندما علم بمكانها، فتوجه صحبة الثاني وقاما باصطحابها بسيارة أجرة " تاكسي " إلى مكان العثور عليها وقام الثاني بتكميم فمها بقطعة من القماش وقام الأول بالتعدي عليها بسلاح أبيض " سكين " محدثان إصابتها التي أودت بحياتها ولاذا بالفرار، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه بالقرب من مكان العثور على الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.