مصر | في لفتة إنسانية .. أمن القاهرة يستجيب لالتماس مواطنة لنقلها للمستشفى لسوء لحالتها الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في لفتة إنسانية .. أمن القاهرة يستجيب لالتماس مواطنة لنقلها للمستشفى لسوء لحالتها الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة لالتماس مواطنة لنقلها لإحدى المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية.

وتبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بإستغاثة إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان لسوء حالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وترغب فى نقلها لإحدى المستشفيات.

وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى محل البلاغ، وتمكنت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية من إنزال السيدة وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات.

وتم تجهيز غرفه لها وتقديم أوجه الرعاية اللازمة، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لملتمسها وحرصها على رعاية الحالات الإنسانية.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

