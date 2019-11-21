مصر | "مخدرات وإيشارب".. "الأمن العام" يكشف تفاصيل مقتل "عجوز الإسكندرية"

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة أحد الأشخاص (نجار موبيليا مُقيم بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ - سبق اتهامه في 4 قضايا "تبديد، سرقة").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة وقرر تواجده بتاريخ الواقعة أسفل العقار محل إقامة المجني عليها، وحال مشاهدته لها أثناء دخولها منزلها بمفردها عقد العزم على سرقتها لاعتياده تعاطي المواد المخدرة، وأثناء دلوفها للمنزل قام بطرحها أرضًا والاعتداء عليها ثم قام بكتم أنفاسها لمنعها من الصراخ، مما أودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول ودبلة فضية ومبلغ مالي وهرب.

وأضاف ببيعه الهاتف المحمول لأحد المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبسؤال مالك المحل أقر ببيعه لـ ( عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبإرشاد الأخير تم ضبط الهاتف، كما ضُبط بحوزة المتهم ( الدبلة الفضية، ومبلغ مالي) المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

