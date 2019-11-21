أخبار مصر | هشام يونس: بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بعد نحو ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام يونس: بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بعد نحو ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إنه من المقرر أن يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحف الحزبية والخاصة بعد نحو ساعة من الآن.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الإدارة المالية بالنقابة قد انتهت من إنهاء إجراءات تحويل بدل التدريب والتكنولوجيا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صباح اليوم الخميس.

وأكد يونس أنه تم الاتفاق مع ضياء رشوان نقيب الصحفيين على صرف البدل فور وروده وفور إنهاء إجراءات التحويل على نظام البطاقات الذكية (الفيز).

وأشار أمين الصندوق أن البدل سيكون موجودا في ماكينات الصرف الآلي بعد ساعتين من الآن.