أخبار مصر | متحف النسيج ينظم معرض "أطفال المجد" احتفالًا بيوم الطفل العالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحف النسيج ينظم معرض "أطفال المجد" احتفالًا بيوم الطفل العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز لدين الله الفاطمي يوم الأحد القادم 24 نوفمبر، معرضاً للآثار المؤقتة تحت عنوان، "أطفال المجد" وذلك في إطار احتفالات المتاحف المصرية بأعياد الطفولة.

وأوضح مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، أن المعرض سيستمر لمدة شهر ليعرض مجموعة من ملابس الأطفال على مر العصور بعضها يعرض لأول مرة، لإظهار مدى ما كان يتمتع به الأطفال المصريون من اهتمام ورعاية في المراحل الحضارية المختلفة.

وأضاف الدكتور أشرف أبو اليزيد، مدير عام متحف النسيج المصري، أنه سيتم تقديم مجموعة من الفعاليات الثقافية المختلفة يشارك فيها مجموعة من أطفال المدارس، منها معرض لكتب الأطفال من إصدارات وزارة الآثار بتخفيضات تصل إلى 75 ‎%‎، وديفليه لملابس الأطفال التاريخية والأسطورية، وورش فنية وتعليمية.

ويقع متحف النسيج بشارع المعز لدين الله الفاطمي، فالمتحف أحد أبرز معالم الشارع، حيث يقع متحف المسيج في مواجهة مدرسة الظاهر برقوق، وهو درة الآثار الإسلامية في القاهرة، وهو أكبر متحف مفتوح في العالم، يضم روائع الآثار من كل العصور، ففيه آثار فاطمية كجامع الحاكم والأقمر، وأيوبية كقبة الصالح نجم الدين أيوب، ومملوكية كمجموعة قلاوون ومدرسة برقوق، وعثمانية كسبيل خسرو باشا وبيت السحيمي، وآثار عصر أسرة محمد علي كسبيل محمد علي باشا والذي تحول لمتحف النسيج.

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كما نجد على جامع الأقمر وهو أقدم واجهة حجرية موجودة في الشارع الخط الكوفي المزهر، وكذلك نجد خط النستعليق على سبيل محمد علي باشا، وهكذا في بقية الشارع.

وهو شارع القاهرة الرئيسي والذي كان على جانبيه القصرين الغربي والشرقي الكبير والصغير، فسمي بين القصرين، وسمي كذلك بالقصبة العظمى حيث هو الشارع الرئيسي بالمدينة الجديد التي بناها جوهر القائد الصقلي بأمر المعز لدين الله الفاطمي كعاصمة لمصر، وصار الشارع عناية كل ملوك وأمراء مصر على مر العصور وخصوصًا في العصر المملوكي.

وكانت أولى عواصم مصر الإسلامية هي الفسطاط، وثانيها العسكر والتي أنشأها العباسيون، وثالها مدينة القطائع الطولونية ورابعها مدينة القاهرة، وظهرت عدة مصطلحات جديدة في تخطيط القاهرة مثل الحارة لتدلل على المناطق السكنية أو الأحياء وأخذت كل حارة اسم الجماعة أو القبيلة التي سكنتها أو نسبة إلى شخصية ذات شأن مثل زويلة والحسينية، والجودرية، واليانسية، والريحانية، وبرجوان، وأمير الجيوش، والجمالية، والغورية.

